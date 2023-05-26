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Домработница Кристины Орбакайте рассказала, где находится сын певицы Дени Байсаров

Домработница Кристины Орбакайте рассказала, где находится сын певицы Дени Байсаров

Домработница Кристины Орбакайте рассказала, где находится младший сын певицы Дени Байсаров. По словам Людмилы Дородновой, артистка сейчас живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и сыновьями Никитой и Дени.

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