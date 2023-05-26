Домработница Кристины Орбакайте рассказала, где находится сын певицы Дени Байсаров

Домработница Кристины Орбакайте рассказала, где находится младший сын певицы Дени Байсаров. По словам Людмилы Дородновой, артистка сейчас живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и сыновьями Никитой и Дени.
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