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Дипломат Агасандян: сокращение торговли с Арменией не приведет к потрясениям

Дипломат Агасандян: сокращение торговли с Арменией не приведет к потрясениям

В интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал о текущей ситуации в торговых отношениях между Арменией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также о влиянии введённых ограничений на экспорт продукции из Армении.

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