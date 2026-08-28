Дипломат Агасандян: сокращение торговли с Арменией не приведет к потрясениям

В интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал о текущей ситуации в торговых отношениях между Арменией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также о влиянии введённых ограничений на экспорт продукции из Армении.