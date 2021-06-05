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Обозреватель NI сравнил «летающий танк» Су-25 с штурмовиком ВВС США

Обозреватель NI сравнил «летающий танк» Су-25 с штурмовиком ВВС США

В колонке для National Interest специалист напомнил читателям, что американский одноместный штурмовик A-10 и советский Су-25 создавались для уничтожения танков и пехоты в предполагаемом столкновении наземных войск НАТО и стран Варшавского договора.

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