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Должны будут «зачекиниться» в РКН: новые ограничения для блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

Должны будут «зачекиниться» в РКН: новые ограничения для блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек

Должны будут «зачекиниться» в РКН: новые ограничения для блогеров с аудиторией свыше 10 000 человек Евгения КомароваС каждым годом значимость блогеров и инфлюенсеров в медиапейзаже России возрастает, что приводит к необходимости их ответственности за контент.

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