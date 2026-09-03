В Иркутске суд отправил в СИЗО девушку за пособничество мошенникам

В Иркутске под стражу заключена 24-летняя девушка, обвиняемая в пособничестве мошенникам. Она прилетела из другого региона, чтобы забрать у 89-летней пенсионерки около 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.