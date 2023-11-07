Россияне отметили праздник 4 ноября под лозунгами поддержки СВО

4 ноября в России был отмечен День народного единства. В связи с проведением специальной военной операции (СВО), многие мероприятия были организованы под лозунгами поддержки участников СВО и членов их семей.
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