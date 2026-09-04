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Нижегородская правда

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Меры поддержки предпринимателей проработают после атак на Wildberries

Меры поддержки предпринимателей проработают после атак на Wildberries

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона 1 сентября 2026 года.

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