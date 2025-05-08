Вокруг света: Как из мусора создают произведения искусства, и Как появилась мода на такие шедевры

С затруднениями, вызванными необходимостью утилизации отходов своей жизнедеятельности, люди сталкивались еще в древние времена, но только после того, как развитие человеческого общества начало происходить значительными темпами, и концентрация отходов стала заметно возрастать, наши предки осознали, что скопление мусора на планете становится серьезной проблемой.