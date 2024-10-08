Куба официально запросила получение статуса страны-партнера БРИКС

Куба официально подала заявку на вступление в БРИКС в качестве страны-партнера, заявил генеральный директор департамента двусторонних отношений МИД республики Карлос Перейра 7 октября в социальной сети X.
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