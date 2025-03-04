Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина и Европа не смогут справиться с успехами России на поле боя без поддержки Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии