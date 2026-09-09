📷❗️Одним из важнейших элементов эшелонированной ПВО против низколетящих беспилотных целей над Тульской областью стали дистанционно управляемые боевые модули «Арбалет-ДМ» на базе автомобилй «Тигр-М», оснащённые 12,7-мм пулемётом «Корд» или ПКТ.
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