В Прокопьевске проведут Международный шахтерский Сабантуй

В Кемерове прошло заседание оргкомитета по проведению IV Международного шахтерского Сабантуя. Представители правительства Кузбасса и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обсудили программу, место и дату проведения «праздника плуга».
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