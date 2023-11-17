JP: правительство и армия Израиля спорят о начале вторжения в южную часть Газы

Израильское правительство и Армия обороны Израиля на самых высоких уровнях ведут споры о том, нужно ли сейчас начинать вторжение в южную часть Газы или необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках.
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