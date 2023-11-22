Politico: Украина планирует получить от США радары ближнего действия Sentinel

Как сообщает Politico, Украина в преддверии зимы «на сезон праздников» хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, чтобы применить их для защиты фабрик, на которых Киев собирается производить оружие.
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