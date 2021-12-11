Военный обозреватель американского издания «Forbes» Дэвид Экс рассказал об «особой миссии» французских истребителей «Mirage 2000» Сообщение Forbes: Французские «Mirage 2000» будут иметь особую миссию в случае войны с РФ появились сначала на Листай.
Военный обозреватель американского издания «Forbes» Дэвид Экс рассказал об «особой миссии» французских истребителей «Mirage 2000» Сообщение Forbes: Французские «Mirage 2000» будут иметь особую миссию в случае войны с РФ появились сначала на Листай.
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