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Новые Apple Mac на чипах M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторами В ...

Новые Apple Mac на чипах M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторами В ...

Новые Apple Mac на чипах M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторамиВ уходящем году Apple выпустила множество компьютеров серии Mac на новых процессорах M4, и к настоящему моменту их владельцы всё чаще жалуются на неожиданные проблемы.

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