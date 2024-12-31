Новые Apple Mac на чипах M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторами В ...

Новые Apple Mac на чипах M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторамиВ уходящем году Apple выпустила множество компьютеров серии Mac на новых процессорах M4, и к настоящему моменту их владельцы всё чаще жалуются на неожиданные проблемы.
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