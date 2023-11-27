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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «В следующем году рассчитываю на три боя: Канело, Бивол и Бетербиев»

«В 2024 году есть три поединка, которые я хотел бы провести. Первый – это Канело, затем хочу подняться в полутяжелый вес, чтобы одолеть Бивола и Бетербиева.

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