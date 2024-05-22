В Петербурге вступили в силу новые правила для электросамокатов

В Северной столице вступили в силу новые правила использования электросамокатов, которые включают ограничение скорости возле станций метро и на определенных улицах, а также запрет на размещение на некоторых участках набережных.
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