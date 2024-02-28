На Солнце появилось крупнейшее пятно

На Солнце появилась очень большая группа пятен, исследователи присвоили ей номер AR3590. Это видео, сделанное с помощью изображений, переданных с Обсерватории солнечной динамики NASA, показывает, что его площадь увеличилась на четверть всего за 48 часов, передает gismeteo.
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