На Солнце появилось крупнейшее пятно

На Солнце появилась очень большая группа пятен, исследователи присвоили ей номер AR3590. Это видео, сделанное с помощью изображений, переданных с Обсерватории солнечной динамики NASA, показывает, что его площадь увеличилась на четверть всего за 48 часов, передает gismeteo.