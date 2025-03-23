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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Зенит», «Енисей» сыграет с «Пармой»

«Уралмаш» примет «Зенит», «Енисей» сыграет с «Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – Парма Дата проведения 23 марта, 13.

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