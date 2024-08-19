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«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

Ещё в марте этого года историк Александр Дюков обратил внимание на то, что в официальной программе учебного курса истории Таджикистана, на которую выделялись средства из российского бюджета, говорится о «российской оккупации» Средней Азии и «русской колонизации».

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