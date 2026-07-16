«Отношения нормализовались»: почему Алиев говорит одно, а делает другое

Виктор Гайдуков

А что бы Вы, уважаемые читатели, хотели услышать и увидеть от азиата? Когда жареный петух начал его поклёвывать в одно место. он вроде бы засуетился, начал улыбаться и говорить правильные слова, но позиции своей не изменил и не изменит никогда. Азиаты понимают только силу, да и сильному они улыбаются, говорят разные удобные слова, но, как говорится, кинжал за пазухой у них всегда. А нам надо просто следовать требованиям НАШИХ законов на СВОЕЙ территории и навести порядок с диаспорами, да с Садоводами, а их у нас на территории множество, и все они есть ничто иное как рассадники преступности и точки незаконного обогащения понаехавших торговцев и наших любящих мзду чиновников. Как только азиаты почувствуют. что их лафа закончилась и надо строго соблюдать Российские законы, а иначе потеряют всё, так и торговцы и их правитель сразу станут любезными и осторожным, дабы не потерять всё. Азиаты дружат только с сильными. Я так думаю.