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Байден назвал Трампа «лузером» на съезде демократов в Чикаго

Байден назвал Трампа «лузером» на съезде демократов в Чикаго

Действующий лидер США Джо Байден во время своего выступления на общенациональном съезде демократов публично назвал кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа «лузером», который лжет о проблемах страны миру.

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