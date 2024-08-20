Байден назвал Трампа «лузером» на съезде демократов в Чикаго

Действующий лидер США Джо Байден во время своего выступления на общенациональном съезде демократов публично назвал кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа «лузером», который лжет о проблемах страны миру.
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