Татьяна Ким назвала произошедшее со складами «Вайлдберриз» в Электростали и Котовске чрезвычайной ситуацией.
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Татьяна Ким назвала произошедшее со складами «Вайлдберриз» в Электростали и Котовске чрезвычайной ситуацией.