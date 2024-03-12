Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Что же, он абсолютно прав.Карен Шахназаров:...
  • Андрей Тимохин
    ввп- это сокращение; внутренний валовый продукт. (к слову -никакого отношения к мировому рынку не имеет)🧐Карен Шахназаров:...
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Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство России поддержало законопроект депутата Госдумы РФ Олега Гарина (чемпион РСФСР, чемпион и призёр чемпионатов СССР и СНГ по мотокроссу; экс-председатель гордумы Ижевска), которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет.

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