Аналитик Меркурис: Киев с каждым днем лишается шанса на благоприятные переговоры

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные условия на потенциальных переговорах с Россией из-за ухудшения ситуации на фронте.
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