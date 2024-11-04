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Аналитик Меркурис: Киев с каждым днем лишается шанса на благоприятные переговоры

Аналитик Меркурис: Киев с каждым днем лишается шанса на благоприятные переговоры

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные условия на потенциальных переговорах с Россией из-за ухудшения ситуации на фронте.

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