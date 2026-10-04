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Свадьбы, разводы и дети: как сложилась личная жизнь звёзд «Игры престолов» 15 лет спустя

Свадьбы, разводы и дети: как сложилась личная жизнь звёзд «Игры престолов» 15 лет спустя

С момента премьеры «Игры престолов» прошло 15 лет, а последний сезон вышел на экраны 7 лет назад. Сериал давно занял почётное место в списке культовых проектов, и интерес к нему не угасает — как и к жизни актёров, многие из которых стали звёздами именно благодаря этому проекту.

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