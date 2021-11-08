Смертей и заражений все больше: статистика по коронавирусу в Приморье

В Приморье установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 363 случая заражения, пять человек умерли, сообщает ИА UssurMedia.
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