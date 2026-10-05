ВОЗ: риски распространения пневмонии в Иркутской области оцениваются как низкие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает как низкий риск для здоровья населения в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.