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Царьград

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Трамп заявил о значительном прогрессе властей Венесуэлы

Трамп заявил о значительном прогрессе властей Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп признал прогресс венесуэльских властей, хотя выборы ещё не планируются. Сообщается, что управление страной ведёт министр энергетики США Крис Райт, а The New York Times указывает на госсекретаря Марко Рубио.

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