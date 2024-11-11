F-35 против Су-35 – это реальная реальность!

«Давайте менять». В Израиле раскрыли план Трампа касательно России Эксперт Кедми: тактика Трампа в отношении России — это снятие напряженности Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, станет использовать в отношении РФ тактику, которая будет основываться на погашении напряженности во взаимоотношениях двух государств. Такое мнение высказал экс-руководитель спецслужбы Израиля «Натив», политолог Яков Кедми. Интервью с ним публикует болгарский портал «Поглед Инфо». «Тактика, которой будет придерживаться сегодня новый американский президент, — снять напряженность с Россией», полагает аналитик. С его точки зрения, Белый дом будет продолжать соперничество с Москвой, однако вместо военных действий США будут стремиться к привлечению в свою «орбиту» соседних с Россией стран. «Тактика (Дональда Трампа. — Прим. ред.) — усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», уточнил собеседник издания. Кедми отметил, что такая стратегия будет способствовать медленной смене отношения к Западу у государств, окружающих Россию, которые в настоящее время находятся в конфликте с Западом из-за активной мобилизации противостояния. Политолог считает, что Москва для Вашингтона останется противником, но при администрации Трампа стратегия взаимодействия изменится и станет более изощренной. «Потому что та стратегия, которую они предприняли, оказалась неэффективной или деструктивной. Тогда — давайте менять», подытожил Кедми.

Юрий Ильинов

Выступивший против членства Украины в НАТО Шольц предложил её «финляндизировать» Выступивший ранее против принятия Киева в НАТО немецкий канцлер Олаф Шольц предложил «финляндизировать» Украину, т.е. придать ей нейтральный статус. Об этом он заявил в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте. До своего вступления в альянс Финляндия в годы холодной войны и после них поддерживала нейтральный статус между НАТО и Советским Союзом, а потом и Россией. Точно такой же статус Шольц предлагает присвоить и Украине. Вероятно, с участием украинской армии в учениях альянса, как было и с Финляндией. Канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине неофициально высказался против перспектив членства Украины в альянсе, предложив вместо этого вариант «финляндизации» — нейтральный статус, — пишет Responsible Statecraft. Как отмечает издание, ранее обсуждение таких идей в Европе находилось под запретом, всем нужно было говорить только о принятии Украины в НАТО, других вариантов не рассматривалось. С приходом Трампа к власти настроения в Европе стали меняться буквально на ходу, как оказалось, многие страны и не хотели видеть Украину в составе альянса. Впрочем, Шольц и ранее отличался неким «вольнодумством», предлагая прямые переговоры с Россией, когда все ратовали за войну. То, что вариант «финляндизации» в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры «всё, что потребуется для победы Украины» к более трезвой оценке реалий на местах, — добавляет издание.