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ИА Регнум

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Более трех часов детонировал склад боеприпасов ВСУ под Харьковом после авиаудара

Более трех часов детонировал склад боеприпасов ВСУ под Харьковом после авиаудара

Крупный склад боеприпасов украинских боевиков в районе поселка Великий Бурлук на левом берегу реки Большой в окруженной части Харьковской области детонировал несколько часов после авиаудара.

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