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В МИД России оценили реакцию США на теракт в "Крокусе": "Вызывает огромные вопросы"

В МИД России оценили реакцию США на теракт в "Крокусе": "Вызывает огромные вопросы"

Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона по произошедшему в "Крокус сити холле"Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в минувшую пятницу, что сведений о причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле" нет.

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