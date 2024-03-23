В МИД России оценили реакцию США на теракт в "Крокусе": "Вызывает огромные вопросы"

Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона по произошедшему в "Крокус сити холле"Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в минувшую пятницу, что сведений о причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле" нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии