Захарова не выступит на челленджере в Будапеште из-за болезни

Российская фигуристка Мария Захарова пропустит челленджер Budapest Trophy в Будапеште из-за болезни. «Маша заболела», — заявила ТАСС тренер спортсменки Анна Царёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Принц Саудовской ...
- Ч «Руководствуясь п...
- Килинкаров связал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым