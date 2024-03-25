Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили госнаграды

Военные, отличившиеся при задержании террористов из «Крокуса» получили государственные награды. Торжественная церемония награждения проходила в Минобороны России, а вручал отличительные знаки замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев.
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