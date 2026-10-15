15 октября Меган Маркл появилась на публике в Ноттингеме вместе с принцем Гарри. Для визита в Community Recording Studio, организацию, работающую с молодёжью, герцогиня выбрала монохромный комплект британской марки Joseph: пальто из двустороннего кашемира и трикотаж в насыщенной бордовой гамме.
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