Мерц может уйти в отставку после фиаско своей партии на региональных выборах в сентябре

Канцлер Германии Фридрих Мерц предстоящей осенью может покинуть занимаемый пост. Он будет вынужден сделать это после сентябрьских региональных выборов, которые с большой вероятностью станут полным провалом для правящей партии ХДС (Христианско-демократический союз).
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