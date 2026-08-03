Мерц может уйти в отставку после фиаско своей партии на региональных выборах в сентябре

Канцлер Германии Фридрих Мерц предстоящей осенью может покинуть занимаемый пост. Он будет вынужден сделать это после сентябрьских региональных выборов, которые с большой вероятностью станут полным провалом для правящей партии ХДС (Христианско-демократический союз).