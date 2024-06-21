"Яков и Партнеры": в РФ чаще всего хотят завести детей жители Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока (24% опрошенных) проявили наибольшее желание завести детей. Такие данные показало исследование, проведенное экспертами "Яков и Партнеры" и исследовательским холдингом "Ромир", пишет РИА Новости.
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