Актриса Анна Ковальчук рассказала, как заботится о детях-отказниках в Петербурге

Звезда сериала «Мастер и Маргарита» стала заниматься волонтерством, после того как её собственная дочь оказалась в больнице Актриса Анна Коновальчук стала волонтером, помогающим в петербургских больницах детям-отказникам.
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