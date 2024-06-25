Правда и её варианты

Natalija Osminina "Слава Украине? Да здравствует Новый Израиль?" - успокойтесь. Не будет ни Израиля, ни Украины. Мы, вообще-то в Третьей Мировой, а не только в СВО, как видится Ищенко. "ЕС хочет принять в свои ряды Украину и Молдавию".- Нет и ЕС. Уже в след. году он распадется и Европа соберется в новые зхоны влияния. Восточная Европа станет Российской. "Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями".- и долларов не будет. И Яценюку скоро жрать будет нечего. Потому что бумага не жуется. Она никому не будет нужна. А создавать руками он ничего не умеет. Да и головой тоже. Такое впечатление, что люди завязли в болоте старого мира настолько, что не способны вынырнуть из него и увидеть будущее.

Natalija Osminina Нельзя мыслить так заскорузло, как Ищенко. Он видит только СВО и Украину. На самом деле началась Третья Мировая. И загорится ВСЁ! Весь мир. Для начала в войнах - начинается большая война арабского мира с Израилем. Вторая война -в подбрюшье России - начнется резня в Средней Азии и Казахстане. Третья - война США с Китаем. В США начнется Гражданская война с распадом на штаты. Евросоюз распадется и России достанется Восточная Европа, в которой придется наводить порядок. И кому при таких условиях нужна будет Украина и украинцы?? Их ждет гражданская война , итогом которой Украина станет безлюдной. Потому что все описанное мною будет происходить при гибели Мировой Финансовой системы, долллара, который уже перестал быть резервным. А потому скачет третий всадник Апокалипсиса- голод, а потом четвертый- смерть. "Не завершив дело наших отцов и дедов, мы через 25-30 лет пожнем еще большую войну". - не с кем будет вести войну, потому что не будет ни украинцев, ни англосаксов, ни богатого Запада. Западной Европой будет через 10 лет править ХАЛИФАТ.