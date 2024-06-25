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Правда и её варианты

Правда и её варианты

Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Слава Украине? Да здравствует Новый Израиль?&quot; - успокойтесь. Не будет ни Израиля, ни Украины. Мы, вообще-то в Третьей Мировой, а не только в СВО, как видится Ищенко.  &quot;ЕС хочет принять в свои ряды Украину и Молдавию&quot;.- Нет и ЕС.  Уже в след. году он распадется и Европа соберется в новые зхоны влияния. Восточная Европа станет Российской. &quot;Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями&quot;.- и долларов не будет. И Яценюку скоро жрать будет нечего. Потому что бумага не жуется. Она никому не будет нужна.  А создавать руками он ничего не умеет. Да и головой тоже. Такое впечатление, что люди завязли в болоте старого мира настолько, что не способны вынырнуть из него и увидеть будущее.
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1 час.
Natalija Osminina
Нельзя мыслить так заскорузло, как Ищенко.  Он видит только СВО и Украину. На самом деле началась Третья Мировая. И загорится ВСЁ! Весь мир. Для начала в войнах - начинается большая война арабского мира с Израилем. Вторая война -в  подбрюшье России - начнется резня в Средней Азии и Казахстане. Третья -  война США с Китаем.  В США начнется Гражданская война с распадом на штаты. Евросоюз распадется и России достанется Восточная Европа, в которой придется наводить порядок. И кому при таких условиях нужна будет Украина и украинцы?? Их ждет гражданская война , итогом которой Украина станет безлюдной.  Потому что все описанное мною будет происходить при гибели Мировой Финансовой системы, долллара, который уже перестал быть резервным. А потому  скачет третий всадник Апокалипсиса- голод, а потом четвертый- смерть.  &quot;Не завершив дело наших отцов и дедов, мы через 25-30 лет пожнем еще большую войну&quot;. - не с кем будет вести войну, потому что не будет ни украинцев, ни англосаксов, ни богатого Запада. Западной Европой будет через 10 лет править ХАЛИФАТ.
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1 час.
Людмила Свириденко
Правда, она всегда одна и вариантов не имеет. Ну да, есть ещё полуправда, но она же и полу-ложь. Поэтому, правда всегда одна, без вариантов.
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43 мин.

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