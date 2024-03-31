Рогов: после ударов дронов-камикадзе «Герань» в Одессе пропал свет

После удара по Одесской области во многих районах областного центра пропало электричество. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
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