Автомобилистов предупредили об угрозе «тряпочной» метки

В случае, если при приближении к собственной машине вы увидели любую тряпку, накрученную на зеркало заднего вида, то нужно иметь в виду, что это, скорее всего, не безобидная шалость, а дело рук злоумышленников.
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