Андрей Малахов разоблачает депутата

Ведущий Андрей Малахов влез в скандальную историю. ДТП с трагическим исходом в Симферополе, произошедшее в сентябре по вине экс-депутата Олега Щербакова, снова в центре внимания гостей в студии программы «МАЛАХОВ».
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