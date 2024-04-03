В Казахстане попросили Россию не дискредитировать республику

Астана опровергла утверждения о том, что БПЛА, атаковавшие Татарстан, были запущены из Казахстана.Министерство обороны Казахстана в ответ на ранее опубликованные мнения экспертов выпустило официальный комментарий и призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и полагаться только на официальные источники.