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Царьград

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В Казахстане попросили Россию не дискредитировать республику

В Казахстане попросили Россию не дискредитировать республику

Астана опровергла утверждения о том, что БПЛА, атаковавшие Татарстан, были запущены из Казахстана.Министерство обороны Казахстана в ответ на ранее опубликованные мнения экспертов выпустило официальный комментарий и призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и полагаться только на официальные источники.

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