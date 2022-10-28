ТЕСТ: у вас врожденная грамотность, если правильно напишете эти 10 сложных слов

Знание родного языка и владение им в цивилизованном обществе очень высоко ценится. А орфография — это раздел прикладного языкознания, который проходят еще в школе.
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