Fox News: США попросили Израиль отложить операцию в Газе до открытия коридора

Журналистка телеканала Fox News Жаки Генрих сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что США попросили Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до открытия безопасного коридора для вывода мирного населения.
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