Белый дом: Байден планирует обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден планирует обсудить ситуацию на Украине с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.