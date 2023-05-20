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Белый дом: Байден планирует обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии

Белый дом: Байден планирует обсудить ситуацию на Украине с лидерами Бразилии и Индии

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден планирует обсудить ситуацию на Украине с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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