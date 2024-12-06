Сергей Лавров исправил ошибку Такера Карлсона в должности Джо Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону исправил его заявление о должности Джо Байдена в 2016 году, напомнив, что тогда Байден был вице-президентом при президенте Бараке Обаме.
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