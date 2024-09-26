Руины агрегатного завода в Волчанске стали братской могилой для элитных боевиков ГУР. Буквально на следующий день после того, как украинские бойцы похвастались "захватом" руин, русские обрушили на них смертоносный шторм и перемога мгновенно обернулась зрадой всего за один удар "Солнцепёка".