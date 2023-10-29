В Петербурге розыгрыш с фейковым ОМОНом закончился уголовным делом

Двое московских предпринимателей решили разыграть знакомых, позвав фейковых сотрудников ОМОНа с автоматами, но бдительные очевидцы вызвали настоящих сотрудников полиции, поэтому вместо выдуманного спектакля все участники произошедшего оказались в полицейском участке, пишет «Фонтанка».
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